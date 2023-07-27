YKS'de tercih süreci başladı! YKS'de tercihler nasıl yapılmalı?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları erişime açtı. Tercih süreci resmen başladı. Üniversite tercih işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Adaylar nasıl tercih yapmalı? Merak edilenleri A Haber Kübra Bal’ın konuğu olan eğitim ve kariyer danışmanı İsmail Yolcu anlattı.

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