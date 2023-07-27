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YKS'de tercih süreci başladı! YKS'de tercihler nasıl yapılmalı?

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 14:44
ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları erişime açtı. Tercih süreci resmen başladı. Üniversite tercih işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Adaylar nasıl tercih yapmalı? Merak edilenleri A Haber Kübra Bal’ın konuğu olan eğitim ve kariyer danışmanı İsmail Yolcu anlattı.
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YKS’de tercihler nasıl yapılmalı?
YKS'de tercihler nasıl yapılmalı?
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