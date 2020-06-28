Son dakika haberi; Milyonlarca üniversite öğrencisi aday 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılan TYT, AYT ve YDT sınavlarında terk döktü. Peki TYT, AYT ve YDT sınavı soruları zor muydu? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 yılı YKS soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi açıkladı. Öğrenciler bu süreçten sonra ne yapmalı? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan eğitim uzmanları, Tuğba Aytekin Yağcı, Emrah İskender ve Ayhan Korkmaz yanıt verdi.

Milyonlarca öğrencinin iki gündür ter döktüğü zorlu maraton sona erdi. Sınavın sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci internette TYT, AYT ve YDT sınavı soruları zor muydu? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 yılı YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki milyonlarca öğrenci bu süreçten sonra ne yapmalı? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan eğitim uzmanları, Tuğba Aytekin Yağcı, Emrah İskender ve Ayhan Korkmaz yanıt verdi.

ÖSYM 2020 YILI YKS SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARINI AÇIKLADI MI?

100 binlerce öğrenci YKS sınavında üniversite hedefleri için ter döktü. 2020 YKS sınav soruları ve cevapları ikinci oturumu tamamlayan öğrenciler için merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS soru ve cevapları her yıl ÖSYM ile yayınlanıyor. Peki, 2020 YKS AYT ve YDT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Konuya ilişkin ÖSYM'den flaş bir açıklama geldi ve soruların ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.

ÖSYM tarafından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, '28 Haziran YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.' denildi.

2020 YILI YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi.

YKS sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.