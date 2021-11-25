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Yine kaos çağrısı yine sosyal medya! Yeni sokak provokasyonu mu?

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 11:29
Döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipülere ederek, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için sokağa çağıran 271 hesap tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bu hesaplar hakkında yasal işlem başlattı. Yeniden kaos çağrısı yine sosyal medya... Sosyal medyadan sokak çağrısı yapan hesaplara karşı harekete geçildi. Dijital iletişim uzmanı Ümit Sanlav, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Yine kaos çağrısı yine sosyal medya
Yine kaos çağrısı yine sosyal medya
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