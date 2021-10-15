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Yine FOX TV yine skandal! Porno rezaletinin ardından bir kepazelik daha

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Giriş: 15.10.2021 00:13
Güncelleme:15.10.2021 00:13
Geçtiğimiz günlerde FOX TV canlı yayınında yaşanan porno rezaleti hafızalardaki tazeliği korurken, bir skandal daha patlak verdi. Fulya ile Umudun Olsun isimli programa katılan bir şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi. Söz konusu skandal olay sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken Amerikan FOX'undaki bu programın reyting amaçlı konular seçtiği ve bir dedikodu programı haline geldiği savunuldu. İşte detaylar...
Yine FOX TV yine skandal!
Yine FOX TV yine skandal!
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