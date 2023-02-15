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Yıkılan binalarda çarpıcı tespitler! Kullanılan betonlarla ilgili bomba iddia...

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Giriş: 15.02.2023 23:45
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından büyük bir yıkım yaşanırken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremin ardından yıkılan binalara ilişkin tespit çalışmaları da sürürken, depremde yıkılan binalara ilişkin ilk tespitleri enkazları inceleyen YTÜ Öğr. Üyesi Prof. Ali Koçak anlattı. İşte yıkılan binalara ilişkin ilk tespitler... .
Yıkılan binalarda çarpıcı tespitler!
Yıkılan binalarda çarpıcı tespitler!
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