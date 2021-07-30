"Yeşil vatan" alevler içinde! Türkiye'nin birçok kentinde çıkan orman yangınları sürüyor

Manavgat yangınında 44. Saat geride kaldı. Bölgede alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. 34 mahalle kabusu yaşadı. Antalya Manavgat'ta alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını bölgede yayılıyor. Armutalan ve İçmeler Mahallesi’nde yangın sürüyor. İçmeler Mahallesi'nde yangın nedeniyle elektrikler kesildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi aralıksız sürüyor. Bölgedeki 2 otel ve 4 villa tedbir amaçlı boşaltıldı. Ciğerlerimizin yandığı bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.

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