Yerlikaya’dan CHP’li Başarır’a sert yanıt

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve birkaç vekil, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı salona geçmesini önlemek için büyük bir provokasyona imza attı. Siyasilerden peş peşe sert tepkilerin geldiği olayla ilgili Bakan Yerlikaya Başarır ve DEM'in sözleri için "CHP ve DEM'li vekillerin "...Gideceksiniz" şeklindeki tehditlerine de cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" dedi.