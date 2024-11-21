21 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Yerlikaya'dan CHP'li Başarır'a sert yanıt

Yerlikaya'dan CHP'li Başarır'a sert yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2024 13:52
Güncelleme:21.11.2024 13:53
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve birkaç vekil, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı salona geçmesini önlemek için büyük bir provokasyona imza attı. Siyasilerden peş peşe sert tepkilerin geldiği olayla ilgili Bakan Yerlikaya Başarır ve DEM'in sözleri için "CHP ve DEM'li vekillerin "...Gideceksiniz" şeklindeki tehditlerine de cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" dedi.
Yerlikaya’dan CHP’li Başarır’a sert yanıt
Yerlikaya'dan CHP'li Başarır'a sert yanıt
İstanbul’u lodos vurdu! Balıkçı teknesi battı
İstanbul’u lodos vurdu! Balıkçı teknesi battı
Korkutan sözler: Anında yok eder
Korkutan sözler: Anında yok eder
Mesele kılıç çatmak ve slogan değil
"Mesele kılıç çatmak ve slogan değil"
Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün!
Yenidoğan çetesi davasında 4'üncü gün!
Bakan Tunç’tan flaş açıklamalar
Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar
17 ay 24 ülke 100’den fazla lider
17 ay 24 ülke 100'den fazla lider
Meclis’te özel araç tartışması!
Meclis’te özel araç tartışması!
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Narin’in avucundaki saç teli kime ait?
Narin'in avucundaki saç teli kime ait?
Suriye’de İsrail katliamı
Suriye’de İsrail katliamı
CHP’de adaylık tartışması!
CHP’de adaylık tartışması!
Daha Fazla Video Göster