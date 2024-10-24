“Yerli üretim” üssüne terör saldırısı! TUSAŞ’a girişler nasıl gerçekleşiyor? A Haber ekibi saldırının gerçekleştiği noktada

Türkiye savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Yaşanan terör saldırısından sonra gözler TUSAŞ’a çevrildi. Teröristlerin saldırı noktasına nasıl vardığı ise merak konusu oldu. Peki TUSAŞ’a girişler nasıl gerçekleşiyor? Zaman ayarlı terör saldırısını kim, nasıl planladı? Tüm detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.

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