Yerli silah sistemlerinin kritik önemi A Haber’de vurgulandı: Sahadaki dengeleri kökten değiştiriyoruz

ahaber.com.tr
Giriş: 18.10.2025 01:32
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği “Ateş Serbest-2025” tatbikatında, milli imkanlarla üretilen sistemlerin de yer aldığı envanterle hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatta yaşanan nefes kesen anları değerlendiren Savunma, Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, yerli ve milli üretimin yalnızca bir teknoloji değil aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve Türkiye’nin savunma sanayinde kendi kaderini tayin etme yönünde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
