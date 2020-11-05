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Yerli Kovid-19 aşısında Faz2 ve Faz3 aşamasına ne zaman geçilecek? A Haber canlı yayınında açıkladı

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Giriş: 05.11.2020 14:29
Güncelleme:05.11.2020 15:40
Son dakika haberleri... Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. Aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Faz2 ve Faz3 çalışmalarıyla ilgili tarih verdi. İşte Çalış'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı.

FAZ2 VE FAZ3 ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yerli Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ile iligli son gelişmeleri A Haber canlı yayınında açıkladı. Faz2 ve Faz3 çalışmalarıyla ilgili tarih verdi.

YERLİ KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

Faz 2 aşamasına ne zaman geçilecek? sorusuna yanıt veren çalış, 5 Ocak itibariyle Faz 2 çalışmasına geçileceği Faz 3 çalışmalarıyla ilgili tarihi ise Sağlık Bakanlığı belirleyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklamalarından satır başları;

Sabah saat 08 itibariyle Faz1 aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu aşama 2 ay sürecek. Aşı çalışmalarının yürütüldüğü merkezimiz uluslararası sertifikası var. Diğer merkezlerde üretilen aşı çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazırız. Faz2 çalışmalarına 5 Ocak'ta geçmeyi planlıyoruz. Faz3 aşaması uluslararası bir aşama Sağlık Bakanlığı yürütecek bu süreci.

Süreç içerisinde ortaya en az 5-6 tane aşının ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN YERLİ KOVİD-19 AŞISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yerli aşının, bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, hastanede korona virüs tedavisi gören depremzede İdil ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, hastane çıkışında yerli aşı çalışmalarının geldiği nokta ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

İLK ETAPTA 44 KİŞİYE UYGULANACAK
Yerli korona virüs aşısının insanlar üzerinde uygulanma süreci hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Yerli açıyla ilgili olarak geçen hafta söylemiştim, bu hafta başlanacağı şeklinde. Faz1 bir dediğimiz insan uygulamaları, bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç, Faz1 sayfasında 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5 veya 6 haftalık zaman diliminde Faz1 bitmiş olur. Yani bugün, Türkiye'de yerli aşkımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu bunu söyleyebilirim" dedi.

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