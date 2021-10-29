Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile ilgili yeni gelişme! BioNTech olanlara da TURKOVAC

Yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeyi TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı Doç. Dr. Bedia Mert Dinç açıkladı. Dinç, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulanan yerli aşının önümüzdeki günlerde bakanlığın onayı ile izinler alındıktan sonra BioNTech aşısı olan kişilerde de etkinliğinin araştırılacağını belirtti.