Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı... İşte o patlayıcılar...

Bir terör hücresini daha operasyonla çökerten İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç teröristi yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri’nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi’nde patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı ele geçirildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.