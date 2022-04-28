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Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı... İşte o patlayıcılar...

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Giriş: 28.04.2022 11:14
Bir terör hücresini daha operasyonla çökerten İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç teröristi yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri’nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi’nde patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı ele geçirildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.
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