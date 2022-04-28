28 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı... İşte o patlayıcılar...
Bir terör hücresini daha operasyonla çökerten İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç teröristi yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri’nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi’nde patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı ele geçirildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.