07 Ocak 2024, Pazar
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Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 26 ildeki Belediye Başkan Adayını açıkladı. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu. LKurum sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ''İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde sürdürmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir, deneyimi Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklanan bir yönetime sahip olacağız. Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!'' dedi.