02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni zigana tüneli yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

Yeni zigana tüneli yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2023 18:36
Yeni Zigana Tüneli, yarın açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayın konuğu oldu.
Yeni zigana tüneli yarın açılıyor!
Yeni zigana tüneli yarın açılıyor!
Van’da Selo’ya özgürlük sloganları
Van'da Selo'ya özgürlük sloganları
Avrupa’nın en büyüğü olacak
Avrupa'nın en büyüğü olacak
CHP’nin mitinginde HDP ve PKK flamaları!
CHP'nin mitinginde HDP ve PKK flamaları!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Karamollaoğlu’na ağır sözler: Sivas’ın katili
Karamollaoğlu'na ağır sözler: Sivas'ın katili
İzleyenleri duygulandıran video
İzleyenleri duygulandıran video
İşte Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı projeler
İşte Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı projeler
’Gaz yok’ diyen Babacan kaçacak delik aradı
'Gaz yok' diyen Babacan kaçacak delik aradı
Karaismailoğlu Zigana Tüneli’nden Togg ile geçti
Karaismailoğlu Zigana Tüneli’nden Togg ile geçti
İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu
81 ilde özel sağlık hizmeti!
81 ilde özel sağlık hizmeti!
Daha Fazla Video Göster