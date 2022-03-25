Yeni Tokat Havalimanı açılıyor

Tokat Havalimanı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Bölgenin ticaret, turizm ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN