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Yeni Tokat Havalimanı açılıyor

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 14:31
Tokat Havalimanı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Bölgenin ticaret, turizm ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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