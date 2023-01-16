Yeni evim kampanyasına kimler başvurabilir? Taksitler ne olacak?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme sağlanacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi verilecek. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor. 9 bin 720 TL'den başlayan taksit tutarlarıyla ev sahibi olunacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak. 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa başvuramayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. Evler 5 yıl boyunca satılamayacak.

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK TAKSİT TABLOSU! 15 YIL VADE, YÜZDE 0,69 FAİZ/KAR PAYI ORANI

1.YIL: 4.410 TL

2. YIL: 5.400 TL

3. YIL: 6.480 TL

4.YILDAN SON 8 YILA KADAR: 10.315 TL

SON 8 YIL: 12.697

TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 1 MİLYON 909 BİN TL