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Yeni dönem ekonomide yol haritası ne olacak? Piyasaların seçim sonucuna tepkisi ne oldu?

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 10:46
28 Mayıs’ta seçmenin önüne sandık kondu ve millet bir kez daha “Başkan Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Başkan Erdoğan seçim zaferinden sonra yaptığı konuşmada ekonomideki sıkıntıların farkında olduğunun ve bunu çözeceğinin vurgusunu yaptı. Faiz ve enflasyona dair önemli mesajlar veren Erdoğan üretim ve istihdam konusuna dikkat çekti. Yeni dönem ekonomide yol haritası ne olacak? Piyasaların seçim sonucuna tepkisi ne oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konuk olan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner verdi. Doğaner, “Peki Bunda sonra gündemimiz ekonomi olacak orası kesin. Daha refah bir ülke haline geleceğiz. Bunun bütün altyapısı yapılıyor. İşte o yüzden Türkiye Yüzyılı deniliyor. G-20 ülkeleri arasında ilk 10’da yerimizi almak için adım adım ilerliyoruz.” sözlerini kullandı.
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