"Yeni depremler olacak" diyerek büyüklüğünü duyurdu! Deprem uzmanı isim canlı yayında uyardı: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremi A Haber ekranlarında yorumlayan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Haluk Selim Doğu Anadolu'da bir deprem beklentisinin olduğunu ancak bu yaşanan depremin büyük bir sürpriz olduğunun altını çizdi. Selim depremin nasıl gerçekleştiğini de anlatırken, bölgenin enerji açısından sıkıştığını ve deprem sonrası bu enerjinin tüm bölgeye yayıldığını belirtti. İşte detaylar...