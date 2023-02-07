08 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
"Yeni depremler olacak" diyerek büyüklüğünü duyurdu! Deprem uzmanı isim canlı yayında uyardı: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor"
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremi A Haber ekranlarında yorumlayan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Haluk Selim Doğu Anadolu'da bir deprem beklentisinin olduğunu ancak bu yaşanan depremin büyük bir sürpriz olduğunun altını çizdi. Selim depremin nasıl gerçekleştiğini de anlatırken, bölgenin enerji açısından sıkıştığını ve deprem sonrası bu enerjinin tüm bölgeye yayıldığını belirtti. İşte detaylar...