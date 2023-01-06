06 Ocak 2023, Cuma
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Yeni Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yeni Cami öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var, İmam Hatip okulu 4. sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada bir vaaz verdik. Nerelerden nerelere geldik." dedi.