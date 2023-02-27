27 Şubat 2023, Pazartesi
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Yeni büyük deprem riski var mı? Prof. Dr. Murat Utkucu haritada anlattı: 8 büyüklüğünde depreme hazırlanmamız lazım
Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Asrın felaketinin çok büyük bir deprem olduğunu ifade eden Utkucu, "Biz 8’lik depremlere hazırlıklı olmalıyız. Tüm planlarımızı 8 büyüklüğündeki deprem için yapmalıyız." dedi. Kuzey Anadolu fayına dikkat çeken Utkucu, "Doğu Anadolu fayı yılda 1 santimetre kayıyorsa Kuzey fayı 2.5 santimetre kayıyor. Stratejimiz buna göre belirlenmeli." dedi. 'Yeni büyük deprem riski var mı?' sorusuna da yanıt veren Utkucu depremin yerinin ve zamanının belirlenemeyeceğini fakat büyüklüğünü ve mekanın tahmin edilebilir olduğunu da ifade etti.