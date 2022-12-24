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Yeni asgari ücretle neler değişecek? EYT'de prim borçlanması olacak mı?

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 10:42
2023 asgari ücret zammı sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine çevrildi. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, GSS’de son durum ne? EYT Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ne zaman gelecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi.
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