Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç para zam gelecek?

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıktı, memur ve emekliler temmuz aydında da enflasyon farkına göre yeni bir artış bekliyorlar. Ancak sadece onlar değil, asgari ücretle çalışanlar da maaşlarına zam bekliyor. Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret etmişti. Gözler şimdi, asgari ücretli için de 6 aylık enflasyonun belli olacağı temmuz ayında. Peki asgari ücrette beklenti ne, somut rakamlar konuşulmaya başladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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