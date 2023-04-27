27 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç para zam gelecek?
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıktı, memur ve emekliler temmuz aydında da enflasyon farkına göre yeni bir artış bekliyorlar. Ancak sadece onlar değil, asgari ücretle çalışanlar da maaşlarına zam bekliyor. Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret etmişti. Gözler şimdi, asgari ücretli için de 6 aylık enflasyonun belli olacağı temmuz ayında. Peki asgari ücrette beklenti ne, somut rakamlar konuşulmaya başladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.