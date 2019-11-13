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13.11.2019
Yayınlarıyla Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına isyan etti
Sürekli olarak tarafsızlıktan bahseden ancak seçim çalışmaları sırasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen yayınların altına imza atan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İstanbul'da suya yapılan yüzde 20 zamma isyan etti. Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.
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