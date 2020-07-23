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YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

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Giriş: 23.07.2020 11:39
Son dakika haberi... Başkanlık edeceği, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak. Başkan Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne mesajını yazdıktan sonra "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Başkanlık edeceği, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne mesajını yazdıktan sonra "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.

Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor."

YAŞ'ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir günde tamamlanması planlanan Şûra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

BEKLEME SÜRESİ DOLMADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı.

Orgeneral Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şura'da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene temdit edilen (uzatılan) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

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