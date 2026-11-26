Bağdat ile Erbil arasında petrol gerilimi! Askerî ve idari tedbirler genişletiliyor

Irak'ta Bağdat yönetimi, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında askerî ve idari tedbirlerini artırıyor. Kerkük dâhil tüm vilayetlerde askerî birliklerin konuşlandırılması talimatı verilirken petrol sahaları ve sınır kapılarının denetimi de gündeme alındı. Bağdat'ın girişimleri, Erbil ile petrol yönetimi ve yetki paylaşımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.