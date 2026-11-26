Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasında yeni aşama

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının onay sürecinin tamamlandığı belirtilirken iki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırdaş hale geldiği ifade edildi. Gözler, Mısır'la da benzer bir anlaşma yapılması ihtimaline çevrildi. A Haber canlı yayınında gösterilen harita üzerinden Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlıkları değerlendirilirken iki ülkenin F ve E noktalarında sınırdaş hale geldiği belirtildi. Türk kıta sahanlığının G, F, E ve D noktalarıyla gösterildiği haritaya ilişkin değerlendirmede, yeni denklemin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'yi Akdeniz'de dar bir alana sıkıştırmaya yönelik iddialarını etkisiz hale getireceği ifade edildi.