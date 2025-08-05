05 Ağustos 2025, Salı
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YAŞ öncesi Anıtkabir ziyareti! Başkan Erdoğan: Tarihi adımlar atıyoruz
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Kritik toplantı öncesi heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Burada konulan Başkan Erdoğan, “Çevremizde gerilim artarken tarihi adımlar atıyoruz.” dedi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.