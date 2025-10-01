Yaralı polis memuru şehit oldu! Karakol saldırısında ağır yaralanmıştı

01 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 01.10.2025 10:00
İzmir’den acı bir haber geldi. Salih İşgören Polis Merkezi’ne 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
