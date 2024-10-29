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Yapay zeka ile deprem tahmini! 30 gün önceden haber veriyor

Yapay zeka ile deprem tahmini! 30 gün önceden haber veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 21:13
Depremleri bir ay önceden tahmin etmek mümkün olabilir. Türk bilim insanı cemil emre yavaş ve ekibi tarafından geliştirilen algoritmanın, yüzde 98'lik başarı oranına ulaştığı açıklandı. Işte ayrıntıları.
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Yapay zeka ile deprem tahmini! 30 gün önceden haber veriyor
Yapay zeka ile deprem tahmini! 30 gün önceden haber veriyor
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