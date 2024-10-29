Yapay zeka ile deprem tahmini! 30 gün önceden haber veriyor

Depremleri bir ay önceden tahmin etmek mümkün olabilir. Türk bilim insanı cemil emre yavaş ve ekibi tarafından geliştirilen algoritmanın, yüzde 98'lik başarı oranına ulaştığı açıklandı. Işte ayrıntıları.

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