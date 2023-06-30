Yangın yerine dönen Fransa gerçeği! A Haber'de çarpıcı sözler: Ektiğini biçiyor

Fransa'da 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Ortalık yangın yerine döndü, mağazalar yağmalandı. Paris banliyölerinde sokağa çıkma yasağı gelirken Cumhurbaşkanı Macron kriz toplantısı yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.

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