19 Mart 2023, Pazar
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Yakın tarihin utancı: Türkçe ezan! CHP İslami değerleri neden hedef aldı?
CHP'nin tek parti iktidarında toplumu derinden yaralayan uygulama ile Arapça ezan yasaklanmıştı. 18 yıl boyunca camilerde Türkçe ezan okutuldu. Türkçe ezan zulmü ancak 1950 yılında Demokrat Parti iktidarı ile sona erdi. Geçtiğimiz günlerde tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 'ezanın aslına dönüşü' ile ilgili bir iddia ortaya attı. Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu da kendisine yanıt verdi. Peki işin aslı neydi? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde...