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Yahudi asıllı meclis üyesi Inna Vernikov Filistin protestosunda silahla görüntülendi! Gözaltına alındı

AA
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Giriş: 14.10.2023 00:02
Güncelleme:14.10.2023 00:14
New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov, Filistinliler için destek gösterisi yapılan alanda, üzerinde silah bulundurduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.
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