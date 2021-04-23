Washington Büyükelçisi Mercan A Haber’e konuştu! Türkiye – ABD ilişkileri ne durumda?Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan Türkiye – ABD ilişkilerindeki son durumu A Haber’e anlattı. İki ülke arasında belli bir kanaatin oluştuğunu kaydeden Mercan, ‘’Bu kanaatlerin çok olgun olduğunu söylemek mümkün değil.’’ derken, ABD’nin Türkiye’nin hassasiyetlerini anlamadığını kaydetti.

Türkiye – ABD ilişkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Washinton Büyükelçisi Mercan, son durumu anlattı.

Washington Büyükelçisi Mercan'ın açıklamaları:

İki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili hem Ankara'da hem Washington'da kanaatler var ve bu kanaatlerin de çok olgun olduğunu söylemek mümkün değil. İlişkilerin şu dönemde arzu edilen düzeyde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz ama benim meseleye bakışım şu şekilde; İki ülke arasındaki problemleri sürekli olarak konuşarak aslında biz enerjimizi tüketiyoruz. Var olan problemleri önemini göz ardı etmeden, bir yandan bunları konuşurken öbür taraftan da iki ülke arasında birlikte yapılabilecek, ortak menfaatlerin olduğu stratejik iş birliğine uygun işleri beraber yapalım. Bunları beraber yaptıkça güven sorunu azalır. Çünkü güven sorunu aslında iş yapmamanın getirdiği bir sonuçtur. Bunu ortadan kaldırmanın bir yolu bence ortak birtakım şeyleri birlikte yapmak, ortak projeler üretmektir. Afganistan'da olabilir, Suriye'de birtakım şeyler yapılabilir, Libya'da yapılabilir, çok başka yerlerde de ortaklık yapılabilir.

ABD TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNİ ANLAMADI

Türkiye'yi iyi anladıklarını ben zannetmiyorum özellikle S-400 ve PKK-PYD- FETÖ konusunda, bu konularda Türkiye'yi ve Türkiye'nin hassasiyetlerinin çok iyi anlaşıldığı kanaatinde değilim ama bunu söylediğim zaman, bunları sürekli olarak gündeme getirerek gerginliği artırmaktan daha ziyade, kapalı toplantılarda, değişik mecralarda kendi aramızda konuşarak, hükümetler arası görüşmelerde bunlar konuşulur, tartışılır. Çözüm bulunmaya çalışılır ama bunun yanında da biz ortak konulara bakalım diye düşünüyorum.

BIDEN AFGANİSTAN'DA KALMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Açıklamalardan Biden'ın Afganistan'da kalmayı düşünmediğini görüyoruz. Bu tabii ki de Türkiye'yi de son derece fazla ilgilendiren bir karardır. Bu konuyla ilgili müzakereler ve karşılıklı konuşmalar devam ediyor. Onun yanında Karadeniz'deki Ukrayna meselesi olsun, Kırım meselesi olsun Amerika'nın ilgisi olduğunu görüyoruz. Suriye konusunda görüşmeler devam ediyor.