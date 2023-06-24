Wagner Moskova’ya ilerliyor mu? Türkiye'yi nasıl etkiler? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Frankenstein yarattı

Son dakika haberi...Wagner’in isyanı Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkiler? Bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler? Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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