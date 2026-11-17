Türk F-16'larından Doğu Afrika'dan Türkiye'ye kesintisiz intikal

Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığının F-16 pilotları, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladı. Mogadişu ile Bandırma arasında ara iniş yapılmadan gerçekleştirilen tarihi intikal kapsamında, yalnızca 55 saat içinde iki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe kat edildi.