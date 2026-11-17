6 Şubat'ta kırılmayan faylar mercek altında! Yeni tehlike oluşturur mu?

6 Şubat depremlerinde Türkiye'deki birçok fay hattı kırılırken Suriye sınırının hemen ötesindeki bazı kritik faylarda kırılma yaşanmadığı tespit edildi. Türkiye ve Suriye'den deprem uzmanlarının yer aldığı 20 kişilik bilim heyeti, sınır ötesindeki fay hatlarını ilk kez mercek altına aldı. Uzmanlar, fay hatları üzerinde hendekler açarak geçmiş deprem izlerini araştıracak ve kırılmayan fayların yakın gelecekte tehlike oluşturup oluşturmayacağını inceleyecek.