Ukrayna, Putin'in açtığı Kırım Köprüsü'nü vurdu! Ağır hasar oluştu

Ukrayna, Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan stratejik Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Saldırının ardından köprüde ağır hasar oluştuğu bildirildi. Rusya'nın balistik füze saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki iki köprünün de trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2018 yılında açılan, Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometrelik Kırım Köprüsü, Rus ordusunun Kırım'a yönelik lojistik sevkiyatında kritik rol oynuyor.