Marmara'da müsilaj kabusu geri döndü! Gemlik Körfezi'nde 30 metreye kadar yayıldı

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde müsilaj (deniz salyası) yeniden ortaya çıktı. Narlı ve Kapaklı açıklarında gerçekleştirilen dalışlarda, suyun 8 ila 30 metre derinliklerinde yoğun müsilaj tabakaları görüntülendi. Deniz canlılarını ve resifleri kaplamaya başlayan müsilaj, balıkçılığı da olumsuz etkiledi. Karacaali Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Cezayir, müsilaj nedeniyle denize ağ atamadıklarını ve teknelerin limanda bağlı kaldığını söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar ise deniz kirliliği, artan su sıcaklıkları ve yetersiz arıtmanın müsilaj oluşumunu tetiklediğine dikkat çekti.