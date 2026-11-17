Trump'tan ABD'de sinema ve televizyon sektörünü kurtarmak için dev adım!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan sinema ve televizyon endüstrisini desteklemek amacıyla yeni bir yasal düzenleme için harekete geçti. “Bu sektör ABD'de üretildi ve burada kalmalı” diyen Trump, sektörün geleceğini güvence altına almak için Cumhuriyetçiler ile Demokratları ortak bir hedefte buluşturdu. Yüz binlerce çalışanın geleceğini ilgilendiren yasa hazırlıklarının hız kazandığı belirtildi.