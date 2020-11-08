08 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Viyana'yı kana bulayan DEAŞ'lı teröristle ilgili Emniyet'ten flaş açıklama

Viyana'yı kana bulayan DEAŞ'lı teröristle ilgili Emniyet'ten flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2020 17:15
Güncelleme:08.11.2020 17:15
Avusturya’nın başkenti Viyana’da farklı noktalarda düzenlenen terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi. 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ve saldırgana ilişkin bugün Emniyet Genel Müdürlüğü çok önemli bir açıklama yayınladı. Açıklamada DEAŞ'lı terörist Kujtim Fejzulai'nin Türkiye'den sınır dışı edildiği bilgisine yer verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama söz konusu teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiğini ortaya çıkardı. İşte Emniyet'in açıklaması;

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim FEJZULAI isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim FEJZULAI polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte;

01.09.2018 günü Avusturya/Viyana'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yaptığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı,

19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği,

10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği,

Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

.
Viyana'yı kana bulayan teröristle ilgili Emniyet'ten açıklama
Viyana'yı kana bulayan teröristle ilgili Emniyet'ten açıklama
A Haber'de yürekleri titreten şiir
A Haber'de yürekleri titreten şiir
Aliyev Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti!
Aliyev Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar
Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını A Haber'de değerlendirdi
Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını A Haber'de değerlendirdi
Şuşa sevinci canlı yayınında
Şuşa sevinci canlı yayınında
Şuşa neden kritik önemde?
Şuşa neden kritik önemde?
Azerbaycan'da Şuşa sevinci!
Azerbaycan'da Şuşa sevinci!
Gardaş'ın Şuşa sevinci
Gardaş'ın Şuşa sevinci
Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı...
Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı...
Definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı!
Definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı!
Daha Fazla Video Göster