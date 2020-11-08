Son dakika: EGM açıkladı! Viyana’daki terör saldırısının faili Türkiye'den sınır dışı edilmiş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam 6 farklı noktada silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etmiş ve etkisiz hale getirilen saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini ifade etmişti.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana saldırısını üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü, "Dün Viyana kentinde düzenlenen silahlı saldırı bir DEAŞ'lı tarafından yapıldı" dedi.

BAKAN NEHAMMER ERKEN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Nehammer, polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın kimliğini ifşa etti. Bakan Nehammer, Kujtim Fejzulai isimli saldırganın Kuzey Makedonya kökenli olduğunu ve 2019'da DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığı için 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını aktardı. Nehammer, saldırganın Aralık ayında çocuk yasası uyarınca erken tahliye edildiğini belirtti.

3 GÜN YAS İLAN ETTİLER

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, silahlı saldırı sonrası 18 mülke baskın düzenlendiği ve 14 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Avusturya'daki terör saldırısının ardından 3 günlük yas ilan edildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: O TERÖRİST YAKALANMIŞ VE DEAŞ UYARISI İLE SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama söz konusu teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiğini ortaya çıkardı. İşte Emniyet'in açıklaması;

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim FEJZULAI isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim FEJZULAI polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte;

01.09.2018 günü Avusturya/Viyana'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yaptığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı,

19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği,

10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği,

Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.