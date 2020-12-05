Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 50 milyon dozluk Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Koronavirüs vakaları ve ölüm oranları ülke genelinde artarken aşı konusunda gelecek müjdeler tüm vatandaşlar tarafından bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 50 milyon doz koronavirüs aşısına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Virüs Çin'den yayıldığı için içimde bir şüphe var. Çin aşısına güvenebilir miyiz?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Çin dünya patent sıralaması anlamında gelişmiş bir ülke. Sağlık alanında ciddi yatırım yapan bir ülke ve patent konusuna çok önem veriyor. O yüzden bu iki konuyu ilişkilendirmek imkansız.

Aşı olan gönüllülerde yan etki görüldü mü? Yan etki olursa süreç nasıl işleyecek?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Aşının 2 hafta sonra erken kullanım izni verilirse ben de aşıyı olacağım. Ancak yakın arkadaşlarım bu aşıyı oldu ve onlarda şu an kadar hiçbir yan etki görülmedi. Şu anda sonuçların olumlu olduğunu söyleyebilirim.

Aşı olduktan sonra maske olacak mı?

Aşı virüsle karşılaştığınızda hastalığı daha hafif geçirmenizi sağlıyor. Temelde hedefimiz insanların virüsle karşılaşmasını engellemek ya da hafif düzeyde atlatması. Toplumdaki bağışıklık oranı yükselene kadar maske takmaya devam etmeliyiz.