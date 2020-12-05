05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı

Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2020 02:11
Güncelleme:05.12.2020 02:25
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 50 milyon dozluk Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Koronavirüs vakaları ve ölüm oranları ülke genelinde artarken aşı konusunda gelecek müjdeler tüm vatandaşlar tarafından bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 50 milyon doz koronavirüs aşısına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Virüs Çin'den yayıldığı için içimde bir şüphe var. Çin aşısına güvenebilir miyiz?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Çin dünya patent sıralaması anlamında gelişmiş bir ülke. Sağlık alanında ciddi yatırım yapan bir ülke ve patent konusuna çok önem veriyor. O yüzden bu iki konuyu ilişkilendirmek imkansız.

Aşı olan gönüllülerde yan etki görüldü mü? Yan etki olursa süreç nasıl işleyecek?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Aşının 2 hafta sonra erken kullanım izni verilirse ben de aşıyı olacağım. Ancak yakın arkadaşlarım bu aşıyı oldu ve onlarda şu an kadar hiçbir yan etki görülmedi. Şu anda sonuçların olumlu olduğunu söyleyebilirim.

Aşı olduktan sonra maske olacak mı?

Aşı virüsle karşılaştığınızda hastalığı daha hafif geçirmenizi sağlıyor. Temelde hedefimiz insanların virüsle karşılaşmasını engellemek ya da hafif düzeyde atlatması. Toplumdaki bağışıklık oranı yükselene kadar maske takmaya devam etmeliyiz.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Virüs aşısına dair en çok merak edilenler
Virüs aşısına dair en çok merak edilenler
Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu
Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu
İletişim Başkanı'ndan 'Kızılay' çağrısı
İletişim Başkanı'ndan 'Kızılay' çağrısı
İYİ Parti'li isimden CHP'ye taciz tepkisi
İYİ Parti'li isimden CHP'ye "taciz" tepkisi
Tacize uğrayan CHP'li isim ilk kez A Haber'e konuştu
Tacize uğrayan CHP'li isim ilk kez A Haber'e konuştu
Türkiye açıklaması: Tek limit gökyüzü
Türkiye açıklaması: Tek limit gökyüzü
Kaftancıoğlu CHP'deki taciz skandalını 7 ay gizlemiş
"Kaftancıoğlu CHP'deki taciz skandalını 7 ay gizlemiş"
İnce'den CHP'ye tepki: Utanıyorum
İnce'den CHP'ye tepki: Utanıyorum
Kaftancıoğlu tacizleri örtbas ediyor
"Kaftancıoğlu tacizleri örtbas ediyor"
Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler
Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler
Aşının yan etkisi var mı? A Haber muhabiri anlattı
Aşının yan etkisi var mı? A Haber muhabiri anlattı
Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' açıklaması
Daha Fazla Video Göster