Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklığıyla ortaya çıkan Yeni Evim kampanyası, 16 Ocak itibariyle hayata geçti. Orta gelirli vatandaşların hedef alındığı kampanyada müteahhitlerin belirlediği rayiç bedel ve 'ilk el' ev şartı konut almak isteyen vatandaşların seçeneklerini azaltıyor.

Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için 16 Ocak'ta yürürlüğe giren Yeni Evim kampanyası sürüyor. Ancak kampanya ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları zorlayan etkenler var...

RAYİÇ BEDEL OYUNU

Yüzde 10 peşinat ile ev sahibi olma umuduyla ilan sitelerinde yeni evleri aratarak yola çıkan vatandaşlar, hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Çünkü vergiden kaçmak isteyen bazı müteahhitler, evin rayiç bedelini düşük gösteriyor. Krediler rayiç bedel üzerinden verildiği için vatandaşlar, evin satış fiyatı kadar kredi alamıyor. Örneğin 1 milyon 500 bin TL'lik bir evin rayiç bedeli 750 bin TL olarak gösterilirse ancak 750 bin TL üzerinden kredi başvurusu yapılabiliyor.

BAKAN NEBATİ ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulamıştı. Konuyla ilgili çalışmaları olduğunu aktaran Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var" dedi.

GÖRÜNÜMDE SIFIR, TAPUDA 2. EL!

Kampanyaya uyan konut stoku konusunda vatandaşları zorlayan bir diğer engel ise konutların sadece müteahhitlerden satın alınabilmesi. Örneğin arsasını daire karşılığında müteahhite veren ve inşaatın bitmesiyle payını alan vatandaşların evleri, hiç kullanılmasa da 2. el sayılarak bu kampanyaya dahil edilemiyor.

MÜTEAHHİTLER YÜZDE 5 KATKI PAYINDAN ŞİKAYETÇİ

Kampanya kapsamında açıklanan şartlara göre; konut satmak isteyen müteahhitlerin yüzde 5 katkı payı ödemesi gerekiyor. Birçok müteahhit de bu bedeli ödemek istemediği için ya kampanya dahil olmuyor ya da konutun fiyatını artırarak bu bedeli tüketicinin ödemesini talep ediyor.

GÖZLER ZAMLARDA! ŞUBATTA BAŞVURULARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Bazı vatandaşlar da başvuru yapmak için bordro bekliyor. Kampanya kapsamında ödenecek taksitlerin, hane gelirinin yüzde 40'ını aşmaması gerekiyor. Bunların hesabını yapan vatandaşlar bütçelerini uygun hale getirebilmek adına maaş zamları için geri sayıma geçti. Ocak ayında yapılan maaş zamlarının şubat ayında hesaplara yatmasıyla şartları sağlayan kişiler, harekete geçecek.