Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li hakkında yakalama kararı

Son dakika haberi... HDP'li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından evinde bulunamayan HDP'li Musa Farisoğulları, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDPli Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.TBMM Genel Kurulu'nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliği düşürülmüştü.HDP'li Musa Farisoğulları, Diyarbakır'da gözaltına alındı.