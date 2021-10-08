Vatandaşlardan Ahmet Davutoğlu'nu Kayseri'de köşeye sıkıştıran sözler! "İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, "İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." sözleri üzerine Davutoğlu "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.

VATANDAŞLARDAN GİZLENEN İTTİFAK!

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını vererek söz konusu partilerle birlikteliklerini inkar etti.

İHANET TEPKİSİ



Emekli öğretmen Burhan Karamustafa da "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi.