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Varoluş mücadelesinden ‘Cumhuriyet’e! Uzman isim A Haber’de yorumladı

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Giriş: 29.10.2020 10:28
Güncelleme:29.10.2020 10:55
Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamıyor. Ancak Türkiye’nin dört bir yanı bayraklarla donatıldı ve Cumhuriyet coşkusu yaşanır. A Haber’de sahada bulunan muhabirleriyle bu kutlamaları anbean ekrana taşırken canlı yayına konuk olan tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak değerlendirmelerde bulundu.
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