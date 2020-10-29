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Varoluş mücadelesinden ‘Cumhuriyet’e! Uzman isim A Haber’de yorumladı
Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamıyor. Ancak Türkiye’nin dört bir yanı bayraklarla donatıldı ve Cumhuriyet coşkusu yaşanır. A Haber’de sahada bulunan muhabirleriyle bu kutlamaları anbean ekrana taşırken canlı yayına konuk olan tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak değerlendirmelerde bulundu.