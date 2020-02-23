Van son dakika deprem! İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu! Van ölü yaralı sayısı kaç?

Van son dakika deprem! İran'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem Van'ı etkiledi. Van ölü yaralı sayısı kaç? Alınan son bilgilere göre, iki köyde 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkaz altında kalanlar olduğunu bildirdi. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." denildi. Van deprem son dakika haberleri A Haber canlı yayınında aktarılıyor.

Van deprem son dakika! İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur şehrinde meydana geldi. 5,9 şekilde büyüklüğü olan deprem, Van'ı da vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve enkaz altında kalanlar olduğunu duyurdu. Açıklanan son bilgilere göre ölü sayısı 8'e yükseldi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem sonrası yaptığı açıklamada, "21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.

İRAN'DA MEYDANA GELDİ

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.

Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

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