Vakıf medeniyeti Osmanlı devleti! Osmanlı’dan günümüze ulaşan ilginç vakıflar

"Alan el" ile "veren eli" buluşturan vakıf geleneği, Türk-İslam tarihinde Osmanlı döneminde zirve yaptı. Hastaların bakımından hayvanların su içmesine kadar geniş bir alanda hizmet veren 60 binin üzerinde farklı vakıf, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan o ilginç vakıfların geleneklerini devam ettirmeye çalışıyor.

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