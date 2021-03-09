Vahşete tanık olan çocuklar! Nasıl bir gelecek bekliyor?

Türkiye, son günlerde art arda işlenen kadın cinayetlerini ve aile içi şiddeti konuşuyor. Tüm bu yaşananların ardından geriye gözü yaşlı aileler acıyla kavrulan yürekler kaldı. Ancak en büyük acıyı ve travmayı elbette gözlerinin önünde anneleri vahşice katledilen çocuklar yaşadı. Peki bu çocukları nasıl bir gelecek bekliyor? Onlar nasıl birer yetişkin olacaklar? Yaşadıkları vahşet onların hayatını nasıl deştirecek? Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, son günlerde art arda işlenen kadın cinayetlerini ve aile içi şiddeti konuşuyor. Tüm bu yaşananların ardından geriye gözü yaşlı aileler acıyla kavrulan yürekler kaldı. Ancak en büyük acıyı ve travmayı elbette gözlerinin önünde anneleri vahşice katledilen ��ocuklar yaşadı. Peki bu çocukları nasıl bir gelecek bekliyor? Onlar nasıl birer yetişkin olacaklar? Yaşadıkları vahşet onların hayatını nasıl deştirecek? Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.