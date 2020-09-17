Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Halil Sezai'nin şiddet görüntülerinin ardından A Haber'de Pelin Başalma Şanlı'nın konuğu olan Esra Ezmeci, darp olayının vatandaş üzerine bıraktığı etkiyi değerlendirdi? Peki öfke kontrolü nasıl sağlanır? Salgırgan tavırların altında ne yatıyor? Öfkemizi neden kontrol edemiyoruz? İşte tüm bu soruların yanıtları A Haber Ajans Bugün'de...